КСИР взял на себя ответственность за удары по «израильским объектам» в Эрбиле

Иранский Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были «израильские объекты» в Ираке.

Заявление КСИР цитирует агентство IRNA.

«Прошлой ночью стратегический центр заговоров сионистов был подвержен мощному ракетному обстрелу КСИР», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 марта в городе Эрбиль в Иракском Курдистане неподалёку от здания генконсульства США упало несколько ракет. По имеющимся данным, американские государственные объекты не пострадали.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, ракетный обстрел был произведён с территории Ирана.

По данным Mehr, целью ракетного удара были два секретных центра израильской разведки МОССАД.