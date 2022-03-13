Mehr: целью ракетного удара по Эрбилю были два секретных центра израильской разведки

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Иранское агентство Mehr сообщило, что целью ракетного удара по Эрбилю минувшей ночью были два секретных центра израильской разведки МОССАД.
Mehr: целью ракетного удара по Эрбилю были два секретных центра израильской разведки
  • AP
  • © Felipe Dana

«Согласно некоторым сообщениям, целью ракетного обстрела стали новое здание консульства Вашингтона и два тренировочных центра, которыми управляет разведывательное агентство сионистского режима МОССАД в Эрбиле», — пишет агентство.

В ночь на 13 марта в городе Эрбиль в Иракском Курдистане неподалёку от здания генконсульства США упало несколько ракет.

По имеющимся данным, американские государственные объекты не пострадали.

Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя оборонного ведомства США, ракетный обстрел был произведён с территории Ирана.

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