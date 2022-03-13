Представитель Госдепартамента Прайс прокомментировал ракетный обстрел на севере Ирака
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«Никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали, и у нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединённых Штатов», — цитирует ТАСС Прайса.
По его словам, США решительно осуждают ракетные удары, которые, были нанесены из Ирана.
Прайс подчеркнул, что эти удары были «вопиющим нарушением суверенитета Ирака».
Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.
Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были «израильские объекты» в Ираке.