Представитель Госдепартамента Прайс прокомментировал ракетный обстрел на севере Ирака

Американские граждане и объекты США не пострадали в результате ракетного обстрела района иракского Эрбиля. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Никакие объекты США не были повреждены, а сотрудники не пострадали, и у нас нет свидетельств того, что атака была нацелена против Соединённых Штатов», — цитирует ТАСС Прайса.

По его словам, США решительно осуждают ракетные удары, которые, были нанесены из Ирана.

Прайс подчеркнул, что эти удары были «вопиющим нарушением суверенитета Ирака».

Ранее в ТАСС со ссылкой на Национальное иракское информационное агентство сообщили о серии взрывов на севере Ирака неподалёку от здания генконсульства США.

Позднее иранский Корпус стражей исламской революции взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю, целью были «израильские объекты» в Ираке.