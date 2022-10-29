Командующий КСИР Ирана заявил об окончании беспорядков в стране

Главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил об окончании беспорядков в стране.

«Сегодня последний день беспорядков, больше не выходите на улицы», — цитирует РИА Новости обращение Салами к иранской молодёжи, которое приводит агентство Fars.

Он отметил, что президент США Джо Байден, премьер-министр Израиля Яир Лапид и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пытаются влиять на иранскую молодёжь через СМИ.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против 11 физических и четырёх юридических лиц Ирана из-за подавления беспорядков в стране.