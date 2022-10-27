Два сотрудника муниципалитета Тегерана получили ранения в ходе беспорядков

Два сотрудника муниципального учреждения иранской столицы получили ранения в результате нападения на них группы лиц.

Об этом сообщает Tasnim.

По информации агентства, участники беспорядков, частично перекрыв улицу, напали на служащих, нанеся им глубокие ранения ножом и другими видами холодного оружия. Они также повредили машину госучреждения.

Спасти от нападения людей смогли появившиеся сотрудники сил безопасности. Пострадавшие сотрудники муниципалитета были доставлены в районную больницу.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против 11 физических и четырёх юридических лиц Ирана из-за подавления беспорядков в стране.