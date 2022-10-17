Узнать больше

ЕС ввел санкции против Ирана из-за подавления беспорядков в стране

Короткая ссылка
Евросоюз ввёл санкции против одиннадцати физических и четырёх юридических лиц Ирана из-за подавления беспорядков в стране.
ЕС ввел санкции против Ирана из-за подавления беспорядков в стране
  • © AP Photo

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС. Отмечается, что под санкции попала, в частности, иранская полиция нравов.

«Одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в нём.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД стран ЕС примут 17 октября санкции против Ирана из-за подавления протестов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить