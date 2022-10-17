ЕС ввел санкции против Ирана из-за подавления беспорядков в стране

Евросоюз ввёл санкции против одиннадцати физических и четырёх юридических лиц Ирана из-за подавления беспорядков в стране.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный журнал ЕС. Отмечается, что под санкции попала, в частности, иранская полиция нравов.

«Одиннадцать человек и четыре организации должны быть включены в список физических и юридических лиц, организаций и органов, в отношении которых применяются ограничительные меры», — говорится в нём.

Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что главы МИД стран ЕС примут 17 октября санкции против Ирана из-за подавления протестов.