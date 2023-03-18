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Депутат Европарламента Уоллес призвал США задуматься о собственных военных преступлениях

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Депутат Европарламента Мик Уоллес призвал власти Соединённых Штатов задуматься о собственных военных преступлениях.
Депутат Европарламента Уоллес призвал США задуматься о собственных военных преступлениях
  • Gettyimages.ru

«Когда мы смотрим на российско-украинский конфликт, мы можем обратить внимание и на все остальные. Прошло 20 лет с момента незаконной войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей — когда же (экс-президент США Джордж. — RT) Буш и (бывший премьер-министр Великобритании Тони) Блэр будут арестованы?» — написал он в Twitter.

Уоллес подчеркнул, что каждый совершивший военное преступление должен быть привлечён к ответственности.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.

Дрейвен также выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, ЦРУ направляет американских военнослужащих под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинской армии в управлении поставляемой странами НАТО техникой.

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