Американский ветеран и писатель Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.

Об этом Дрейвен написал в Twitter.

Он подчеркнул, что украинским военным следует перестать сражаться за интересы западных стран и их «личную марионетку» — президента Украины Владимира Зеленского.

«Либо встать на сторону России, которая освободит Украину и объединит расколотый народ», — заключил Дрейвен.

Ранее стало известно, что американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь».