Американский военный Дрейвен призвал солдат ВСУ переходить на сторону России
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Об этом Дрейвен написал в Twitter.
Он подчеркнул, что украинским военным следует перестать сражаться за интересы западных стран и их «личную марионетку» — президента Украины Владимира Зеленского.
«Либо встать на сторону России, которая освободит Украину и объединит расколотый народ», — заключил Дрейвен.
Ранее стало известно, что американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь».