Американский наёмник Джон Макинтайр перешёл на сторону России после года службы в «Иностранном легионе» ВСУ и нацбате «Карпатская Сечь».

Он рассказал военкору RT Мураду Газдиеву, что предоставил российским военным бумаги, файлы, разведданные и карты, которые он собирал на Украине.

По его словам, он изначально планировал эту операцию.

«Я коммунист, антифашист. Я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта. Когда я был в Харькове, я хотел переплыть, но обнаружил, что у них [ВСУ] есть снайперы... не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков», — заявил Макинтайр.

Он отметил, что в рядах националистов все используют фашистские приветствия, в том числе наёмники из Хорватии или Чехии.

«У всех татуировки, нацистская символика... В какой-то момент ко мне пристали с расспросами насчёт моих коммунистических взглядов. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А они говорят: «Нет, русские не нацисты — мы нацисты», — сказал Макинтайр.

22 февраля в Минобороны России заявили, что российские войска поразили временный пункт дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Мемрик в ДНР.