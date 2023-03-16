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Ветеран ВС США Дрейвен призвал американских наёмников дезертировать из ВСУ

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Американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.

Он написал в Twitter, что россияне — обученные и очень патриотичные профессиональные военные.

Дрейвен призвал американских военных не становиться наёмниками украинского лидера Владимира Зеленского, так как они погибнут не за родину, а «за интересы политиков, глобалистов и западных корпораций».

«Если вы думаете, что военные действия на Украине против России будут таким же сафари, как в Ираке и Афганистане, то вас ждёт отрезвляющий урок», — отметил он.

3 марта Дрейвен выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, ЦРУ направляет американских военнослужащих под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинской армии в управлении поставляемой странами НАТО техникой.

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