Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно отправляет на Украину американских наёмников
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Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Мы рекрутируем как можно больше наёмников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации», — приводит слова Макгрегора РИА Новости.
По словам экс-советника, это указывает на отчаянное положение Вашингтона и Украины.
Он добавил, что в данный момент Украина находится под полным контролем американской стороны, включая украинское правительство и военнослужащих.
Ранее газета The New York Times писала, что украинские военнослужащие на этой неделе провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.