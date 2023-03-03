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Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно отправляет на Украину американских наёмников

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ЦРУ направляет американских военнослужащих под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинской армии в управлении поставляемой странами НАТО техники. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона Макгрегор: ЦРУ тайно отправляет на Украину американских наёмников
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Мы рекрутируем как можно больше наёмников. Они спонсируются ЦРУ через фиктивные организации», — приводит слова Макгрегора РИА Новости.

По словам экс-советника, это указывает на отчаянное положение Вашингтона и Украины.

Он добавил, что в данный момент Украина находится под полным контролем американской стороны, включая украинское правительство и военнослужащих.

Ранее газета The New York Times писала, что украинские военнослужащие на этой неделе провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.

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