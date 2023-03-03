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NYT: украинские военные провели штабные учения на американской базе в Германии

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Украинские военнослужащие на этой неделе провели штабные учения на американской базе, которая располагается на территории Германии.
NYT: украинские военные провели штабные учения на американской базе в Германии
  • AP
  • © Gregor Fischer

Об этом информирует газета The New York Times.

Согласно данным издания, в учениях, помимо украинских военных, приняли участие высокопоставленные генералы США.

По словам председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, которые приводит газета, ВСУ поучаствовали в учениях с целью «определения» наиболее выгодных действий, а также оценки «связанных рисков».

При этом Милли не стал полностью раскрывать детали проведённых учений.

Ранее украинский генерал Виктор Назаров сообщил, что около 50 тыс. украинских военных прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО.

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