Украинский генерал Назаров заявил, что на Западе подготовили около 50 тысяч военных ВСУ
Около 50 тыс. украинских военных прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил Spiegel украинский генерал Виктор Назаров.
- AP
- © Scott Heppell
«Я думаю, примерно 50 тыс.», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как заявлял глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных.
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