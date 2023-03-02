Украинский генерал Назаров заявил, что на Западе подготовили около 50 тысяч военных ВСУ

Около 50 тыс. украинских военных прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил Spiegel украинский генерал Виктор Назаров.

AP

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«Я думаю, примерно 50 тыс.», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Как заявлял глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных.