Узнать больше

Украинский генерал Назаров заявил, что на Западе подготовили около 50 тысяч военных ВСУ

Короткая ссылка
Около 50 тыс. украинских военных прошли обучение на Западе в соответствии со стандартами НАТО. Об этом сообщил Spiegel украинский генерал Виктор Назаров.
Украинский генерал Назаров заявил, что на Западе подготовили около 50 тысяч военных ВСУ
  • AP
  • © Scott Heppell

«Я думаю, примерно 50 тыс.», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как заявлял глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, миссия Евросоюза подготовит 30 тыс. украинских военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить