Посол России в Багдаде Кутрашев сообщил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака
- AP
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Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Кутрашева, в Ираке на сегодняшний день работает консультативная миссия НАТО.
«Ситуация в стране весьма неоднозначная. Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто неугоден Вашингтону и его союзникам», — отметил посол.
Ранее Кутрашев заявил, что США мешают наращиванию военного сотрудничества Москвы и Багдада.