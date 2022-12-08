Посол России в Багдаде Кутрашев сообщил о вмешательстве США и НАТО в дела Ирака

Посол России в Ираке Эльбрус Кутрашев сообщил о вмешательстве НАТО и США во внутренние дела Ирака.

Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

По словам Кутрашева, в Ираке на сегодняшний день работает консультативная миссия НАТО.

«Ситуация в стране весьма неоднозначная. Оккупации в чистом виде уже давно нет, но есть вмешательство во внутренние дела. Оно нацелено в том числе на недопущение сотрудничества Ирака с теми, кто неугоден Вашингтону и его союзникам», — отметил посол.

Ранее Кутрашев заявил, что США мешают наращиванию военного сотрудничества Москвы и Багдада.