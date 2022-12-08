Посол России: США мешают наращиванию военного сотрудничества Москвы и Багдада
«Иракцам нравится советское, российское вооружение, потому что оно им хорошо знакомо. У нас вдобавок конкурентоспособные цены», — цитирует РИА Новости Кутрашева.
По его словам, США ведут недобросовестную конкуренцию, навязывая Ираку своё оружие и сервисные услуги.
Ранее директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.