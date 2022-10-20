Ирак предлагает расширять импорт из России

Директор Департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.

Об этом он сказал в ходе российско-иракского бизнес-форума в Торгово-промышленной палате России.

«Сейчас всего два товара российского происхождения представлены на иракском рынке медицины — это два вида вакцин. Хотелось бы увеличить линейку тех товаров, которые экспортируются», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в Департаменте развития животноводства нуждаются, в частности, в российских кормах и различных добавках.

«Мы готовы помогать российским компаниям преодолеть имеющиеся трудности», — добавил он.

Вместе с этим он указал, что Ирак мог бы экспортировать в Россию шерсть, кожу, живых животных и финики.

Ранее в Иране допустили возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России.