В Иране допустили возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России

Посол Ирана в России Казем Джалали допустил возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России.

Об этом он сказал в интервью ТАСС.

«На уровне глав двух государств проведены переговоры. Если будут выполнены некоторые условия, можно будет увеличить импорт зерна, кормов для животных и масла из России в Иран», — отметил посол.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.