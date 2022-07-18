В Иране допустили возможность увеличения объёмов импорта зерна и масла из России
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Об этом он сказал в интервью ТАСС.
«На уровне глав двух государств проведены переговоры. Если будут выполнены некоторые условия, можно будет увеличить импорт зерна, кормов для животных и масла из России в Иран», — отметил посол.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российская и иранская стороны планируют вывести свои двусторонние отношения на новый уровень стратегического партнёрства.