Россия проведёт модернизацию крупного завода в иракском Эр-Рамади

Специалисты из России проведут модернизацию крупного иракского завода в Эр-Рамади, сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

«В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар», — цитирует РИА Новости Лобова.

Он отметил, что к практической реализации проекта приступил российский индустриальный консорциум.

По его словам, иракская сторона рассчитывает, что завод будет самым крупным работодателем в городе.

Ранее директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.