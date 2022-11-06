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Россия проведёт модернизацию крупного завода в иракском Эр-Рамади

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Специалисты из России проведут модернизацию крупного иракского завода в Эр-Рамади, сообщил экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов.

«В практическом плане отдельно хотел бы выделить крупный проект по реконструкции и модернизации крупного завода по производству стеклянных и керамических изделий в городе Эр-Рамади провинции Анбар», — цитирует РИА Новости Лобова.

Он отметил, что к практической реализации проекта приступил российский индустриальный консорциум.

По его словам, иракская сторона рассчитывает, что завод будет самым крупным работодателем в городе.

Ранее директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.

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