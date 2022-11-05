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Россия и Ирак ведут подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве в атомной сфере

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Россия и Ирак ведут подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве в неэнергетическом и мирном применении ядерных технологий. Об этом заявили в российском посольстве в Багдаде.
Россия и Ирак ведут подготовку к подписанию меморандума о сотрудничестве в атомной сфере
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«Ведётся подготовка к подписанию меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в области неэнергетического применения ядерных технологий в мирных целях», — приводит РИА Новости слова экономического советника диппредставительства Ильи Лобова.

По его данным, Москва и Багдад обсуждают взаимодействие в области образования в форме приёма иракских студентов на обучение в российских профильных вузах.

Ранее директор департамента развития животноводства Министерства сельского хозяйства Ирака Аббас Салим Хусейн заявил о желании страны расширять импорт из России.

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