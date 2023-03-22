В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном преступлением

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт заявила, что планы Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном стали бы преступлением.

«Поставка Украине снарядов с ураном со стороны Великобритании — преступление», — написала она в Twitter.

По её словам, как пишет ТАСС, исследования доказывают, что их применение загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и военнослужащих.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.