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В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном преступлением

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Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт заявила, что планы Лондона передать Киеву снаряды с обеднённым ураном стали бы преступлением.
В ФРГ назвали планы Британии отправить Киеву снаряды с обеднённым ураном преступлением
  • Gettyimages.ru

«Поставка Украине снарядов с ураном со стороны Великобритании — преступление», — написала она в Twitter.

По её словам, как пишет ТАСС, исследования доказывают, что их применение загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и военнослужащих.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.

Президент России Владимир Путин также отметил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.

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