Захарова: дети от облучённых снарядами с ураном рождаются с патологиями

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире Радио Sputnik заявила, что дети тех, кто пострадал от бомбардировок НАТО снарядами с обеднённым ураном, рождаются с патологиями.

«Вы поговорите с сербами. Я когда приезжала в Белград, была в других городах, я же общалась с людьми, которые не являются политиками... и просто граждане рассказывали о том, с чем они сталкиваются, это патологии — дети рождаются с патологиями... в результате перенесённого родителями или, может быть, не явно перенесённого, но после того, как родители восприняли на себе эту радиацию... и это непосредственно связано с тем, что против них НАТО использовало обеднённый уран», — отметила она.

По её словам, эти данные дают как исследования, так и статистика.

Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.