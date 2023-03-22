Новые цели: как НАТО планирует производить и поставлять вооружение для Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и собственной обороны. При этом он призвал страны блока быстрее наращивать свои военные бюджеты. По мнению экспертов, заявления генсека НАТО в очередной раз свидетельствуют, что блок испытывает серьёзные проблемы с производством оружия, боеприпасов и восполнением арсеналов из-за поставок военной техники на Украину.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс согласовывает новые цели по производству ключевых видов вооружений для Украины и «собственной обороны».

«Мы также работаем над согласованием новых целевых показателей развития потенциала производства критически важных для боевых действий боеприпасов, а также взаимодействуем с представителями промышленности для наращивания производства, что требуется для оказания Украине поддержки перед лицом российской агрессии и для нашей собственной обороны», — сообщил Столтенберг.

Он напомнил, что в июне прошлого года союзники по НАТО договорились о фундаментальном изменении политики сдерживания и обороны блока, которое предусматривает в том числе «увеличение объёмов запасов и количества предварительно развёрнутой техники».

При этом генсек блока пожаловался, что страны альянса недостаточно быстро наращивают свои военные бюджеты. По его словам, в период с начала спецоперации России на Украине многие партнёры по НАТО анонсировали «значительное увеличение оборонных расходов».

«Теперь эти обещания должны обрести воплощение в реальных инвестициях, контрактах и конкретном оборудовании, ведь вся наша деятельность опирается на оборонные расходы. С 2014 года союзники их увеличили, и мы движемся в правильном направлении, однако не достигаем темпа, которого требует от нас опасный мир, в котором мы живём. Поэтому я приветствую весь достигнутый прогресс, однако очевидно, что нам нужно делать больше — и делать это быстрее», — подчеркнул Столтенберг.

Он ожидает, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе союзники согласуют «новую, более амбициозную цель по объёму инвестиций в оборону», минимальная доля которых должна составлять 2% от ВВП.

«В этом новом мире, где нарастает соперничество, мы не можем воспринимать нашу безопасность как данность», — подчеркнул он.

Генсек отметил, что в то же время союзники по НАТО оказывают «значительную поддержку» Украине, поставляя ей «продвинутые системы вооружения и боеприпасы».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг

Gettyimages.ru

© Dursun Aydemir

Эксперты сходятся во мнении, что заявления Столтенберга в очередной раз свидетельствуют о том, что Североатлантический альянс испытывает серьёзные проблемы с производством оружия, боеприпасов и восполнением арсеналов из-за поставок оружия на Украину.

«На самом деле ничего нового у стран НАТО не произойдёт, несмотря на громкие заявления генсека, который хочет всеми способами выжать из стран альянса оружие для очередных поставок Киеву. Как не хватает сейчас у Запада стволов и боеприпасов, так их и не будет хватать. Перед альянсом стоит задача как можно скорее развернуть их производство, однако на это может уйти около года», — отметил в беседе с RT директор Центра военно-политических исследований Алексей Подберёзкин.

По мнению военного эксперта Ивана Коновалова, для Запада сейчас важно развивать в первую очередь такой сегмент ВПК, как производство боеприпасов различного типа, прежде всего 155 мм.

«Это крайне актуально для стран НАТО, поскольку расход снарядов украинской стороной за небольшой отрезок времени превосходит все те объёмы, которые производят государства блока, вместе взятые, за год. Каким-то образом американцы и их союзники хотят этот вопрос решить, однако пока они никакой схемы не предложили. Кроме того, их обсуждения наверняка коснутся и различных типов бронетехники, прежде всего тяжёлой, поскольку собрать нужное количество — даже сейчас, — которое планировалось, они не могут. Также актуально производство систем ПВО и комплексов РЭБ. Это всё, что сейчас присутствует на украинском театре военных действий», — констатировал аналитик.

«Увеличивая риски»

Напомним, страны Запада, несмотря на упомянутые экспертами сложности государств НАТО в сфере обороны, продолжают накачивать Киев оружием и анонсировать новые транши.

Так, на прошлой неделе глава американского Министерства обороны Ллойд Остин сообщил, что девять западных государств совместно поставят на Украину более 150 немецких танков Leopard.

Накануне США решили передать Украине очередной пакет военной помощи на сумму $350 млн, который включает снаряды для РСЗО HIMARS и гаубиц, противотанковое вооружение и ракеты HARM.

Выделение этого оружейного транша прокомментировал российский посол в Соединённых Штатах Анатолий Антонов. По его словам, Вашингтон своими поставками оружия Киеву провоцирует расширение географии кризиса на Украине, «подливая масла в огонь».

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«Подобные действия ставят под угрозу безопасность всей Европы, увеличивая риски прямого столкновения России и НАТО», — сообщил дипломат.

Российский посол подчеркнул, что подобными шагами Вашингтон лишь подталкивает украинских радикалов «к новым ужасным деяниям».

«С каждой поставкой продукции военного назначения режим Зеленского чувствует всё большую безнаказанность. С особым цинизмом продолжает убивать мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей России», — заявил Антонов.

Как он отметил, РФ призывает руководство США отказаться от дальнейшего разжигания конфликта на Украине и тем более не допускать публичных заявлений «о целесообразности или нецелесообразности выхода на переговоры».

«В конце концов, не Вашингтону это решать», — подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что администрация Байдена закрывает глаза на коррумпированность «украинской верхушки» — у Москвы есть серьёзные опасения, что часть западных вооружений может оказаться на чёрном рынке.

По данным Пентагона, США за время президентства Байдена выделили Киеву военную помощь на $33,2 млрд.

РСЗО HIMARS

© U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard

В эту сумму входят и почти 30 обещанных танков Abrams, которые пока так и не были доставлены Вашингтоном на Украину. Сейчас США рассматривают возможность ускорить поставку этих бронемашин для украинской армии. По словам координатора стратегических коммуникаций в СНБ Джона Кирби, Пентагон работает настолько быстро, насколько может.

При этом, как сообщает Associated Press, ссылаясь на анонимные источники в американском Минобороны, США собираются ускорить поставки танков Украине за счёт отправки более старых моделей Abrams, чем планировалось. Согласно данным агентства, речь идёт о версии M1A1 вместо M1M2. По прогнозам источников, это позволит доставить бронетехнику в зону боевых действий через восемь — десять месяцев, а не через год-два, как изначально предполагалось. Впрочем, неясно, когда начнётся обучение танкистов ВСУ и как скоро будут решены проблемы, связанные с обеспечением постоянных поставок запчастей для ремонта Abrams, сообщает AP.

Что касается западных танков, Алексей Подберёзкин отмечает, что их поставка на Украину «серьёзно застопорилась».

«Сейчас задача США — координировать сбор по всей Европе, от Португалии до Финляндии, бронемашин Leopard. То количество, о котором сообщил Остин, Западу удастся собрать, однако это будет небыстро. Для этого потребуется как минимум полгода, поскольку их нужно изъять с мест хранения и привести в порядок, подготовить экипаж. Относительно же поставок Abrams американцы не спешат. Они через длительное время также будут поставлены на Украину, однако для ВС РФ это не проблема: такие бронемашины прекрасно горели и в Сирии, и в Ираке — и будут гореть на Украине», — подчеркнул аналитик.

«НАТО это не смущает»

В свою очередь, Великобритания сообщила, что передаст Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

«Помимо основных танков Challenger 2, мы направим Украине боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана. Такие боеприпасы очень эффективно справляются с поражением современных танков и бронемашин», — заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди.

На это сообщение отреагировали в МИД РФ. По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, передача боеприпасов с обеднённым ураном навредит мирным жителям.

Также по теме «Расход снарядов оказался неожиданным»: как Запад намерен снабжать Украину боеприпасами Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму $400 млн, в который вошли боеприпасы для реактивных систем залпового...

«Югославский сценарий. Эти снаряды не только убивают, но и заражают окружающую среду и вызывают онкологию у проживающих на этих землях людей. Кстати, наивно полагать, что жертвами станут только те, против кого это всё будет применено», — написала Захарова в Telegram.

По её словам, в Югославии пострадали в первую очередь натовские солдаты, в частности итальянцы, которые потом «долго пытались выбить компенсацию у НАТО за потерянное здоровье», однако в исках им было отказано.

«Когда очнутся на Украине? Я не про зависимых на Банковой. А про тех, кто ещё способен думать. Их благодетели их же и травят», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что британские власти «уже потеряли ориентиры» в том, как их действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире.

«Значит, они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права», — отметил он.

По словам российского лидера Владимира Путина, «похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле».

«Если всё это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — заметил Путин.

Как добавил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, российская сторона будет серьёзно думать, чем ответить на шаги Лондона по поставкам Киеву боеприпасов с обеднённым ураном.

После реакции российских властей в Пентагоне заявили, что США не планируют вслед за Великобританией передавать Украине такие снаряды.

По словам Алексея Подберёзкина, боеприпасы с обеднённым ураном следует рассматривать как «грязное оружие».

«Радиоактивная и крайне токсичная урановая пыль при их использовании будет оседать в зоне СВО, её невозможно будет деактивировать. Под её воздействие попадут все, кто там находится, в том числе мирные жители. Но НАТО это не смущает. Они действительно применяли это варварское и запрещённое оружие в Югославии и намерены руками националистов сделать то же самое на Украине», — констатировал эксперт.

«Не удастся долго поддерживать ВСУ»

Впрочем, по словам Алексея Подберёзкина, кроме анонсированных Лондоном боеприпасов с обеднённым ураном, набор оружейных пакетов США и других стран Запада за последние несколько месяцев «носит практически стандартный характер».

«Всё, что они сейчас дополнительно поставляют, — это те виды оружия, которые передавались Киеву и ранее. Тут нет ничего принципиально нового. Я уверен, что дело не дойдёт до поставок истребителей, поскольку это слишком дорого, хлопотно и малоэффективно. Ведь российская система противовоздушной обороны просто уничтожит их — и всё. По той же причине вызывает сомнение и обещание Запада поставить на Украину американские зенитно-ракетные комплексы Patriot — их также очень быстро ликвидируют системы высокоточных вооружений ВС РФ», — заявил эксперт.

При этом, по оценкам Подберёзкина, запасов оружия у Запада «осталось на месяц-два активных боевых действий» в зоне СВО.

Украинский военный с американским оружием

© Mustafa Ciftci

«В ряде западных государств уже забирают даже некоторые виды вооружений из воинских частей. А чтобы развернуть новые — для этого потребуется не только время, но и инвестиции, возобновление связей с поставщиками материалов, строительство новых объектов ВПК. Даже если увеличивать производство на прежних мощностях, это требует не только заключения контрактов, но и значительного увеличения рабочей силы», — сказал аналитик.

По мнению Ивана Коновалова, чтобы продолжить поставки оружия на Украину, НАТО во главе с США активизирует сбор оружия и боеприпасов не только среди стран альянса, но и среди третьих государств, которые поддерживают блок.

«Если даже Вашингтон разденет европейцев до нитки, что уже постепенно происходит, американским властям не удастся долго поддерживать ВСУ оружием только за счёт запасов государств блока. Совершить чудо и построить за месяц ряд заводов по производству оружия и снарядов невозможно. Поэтому Запад будет искать вооружения по всему миру, другой вопрос в том, насколько им это удастся и как скоро», — заключил эксперт.