Девять стран Запада совместно поставят на Украину более 150 немецких танков Leopard, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время совещания с представителями стран — доноров военной помощи Украине.

«Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard», — цитирует его РИА Новости.

Он не упомянул о планах США передать Украине собственные танки Abrams.

По его словам, западная помощь помогает ВСУ сформировать «свыше девяти бригад танков и иной бронетехники».

«Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боёв, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы», — сказал американский министр обороны.

Агентство ранее сообщало, что российские танкисты изучали технические характеристики западных танков и их слабые места, поэтому готовы к встрече с ними.

По мнению французской журналистки Кристель Неан, тяжёлые танки из стран Запада не приспособлены к характеру местности Украины.