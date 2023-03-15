Пентагон: девять стран Запада передадут Украине суммарно более 150 немецких танков Leopard
- Gettyimages.ru
«Коалиция стран, которые жертвуют Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран уже взяли на себя обязательство предоставить более чем 150 танков Leopard», — цитирует его РИА Новости.
Он не упомянул о планах США передать Украине собственные танки Abrams.
По его словам, западная помощь помогает ВСУ сформировать «свыше девяти бригад танков и иной бронетехники».
«Мы должны предоставить Украине все возможности для предстоящих боёв, включая запчасти и пакеты технического обслуживания для поддержания боеспособности критически значимых средств, выделенных членами контактной группы», — сказал американский министр обороны.
Агентство ранее сообщало, что российские танкисты изучали технические характеристики западных танков и их слабые места, поэтому готовы к встрече с ними.
По мнению французской журналистки Кристель Неан, тяжёлые танки из стран Запада не приспособлены к характеру местности Украины.