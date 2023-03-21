В США допускают ускоренную поставку танков Abrams для украинской армии

Пентагон вскоре может сообщить о принятии мер по поставке армии Украины американских танков Abrams раньше, чем ожидалось.

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в Белом доме.

По словам координатора стратегических коммуникаций в СНБ Джона Кирби, Пентагон работает настолько быстро, насколько может.

«И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — сказал чиновник.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее отметил, что девять стран Запада совместно поставят на Украину более 150 немецких танков Leopard.