В США допускают ускоренную поставку танков Abrams для украинской армии
- AP
- © Mindaugas Kulbis
Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в Белом доме.
По словам координатора стратегических коммуникаций в СНБ Джона Кирби, Пентагон работает настолько быстро, насколько может.
«И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — сказал чиновник.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее отметил, что девять стран Запада совместно поставят на Украину более 150 немецких танков Leopard.