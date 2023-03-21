Узнать больше

В США допускают ускоренную поставку танков Abrams для украинской армии

Короткая ссылка
Пентагон вскоре может сообщить о принятии мер по поставке армии Украины американских танков Abrams раньше, чем ожидалось.
В США допускают ускоренную поставку танков Abrams для украинской армии
  • AP
  • © Mindaugas Kulbis

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в Белом доме.

По словам координатора стратегических коммуникаций в СНБ Джона Кирби, Пентагон работает настолько быстро, насколько может.

«И они скоро скажут больше о корректировках, которые они принимают, чтобы попытаться понять, сможем ли мы доставить танки Abrams на Украину раньше, чем ожидалось ранее. То есть мы работаем над этим. Есть изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его», — сказал чиновник.

Глава Пентагона Ллойд Остин ранее отметил, что девять стран Запада совместно поставят на Украину более 150 немецких танков Leopard.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить