США за время президентства Байдена предоставили Киеву военную помощь на $33,2 млрд
- Legion-Media
Отмечается, что в том числе $32,5 млрд было выделено с момента начала российской спецоперации на Украине.
Ранее в Белом доме выразили мнение, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.
В феврале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжёлого и дальнобойного вооружения.
Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами осудил военную помощь страны Украине.