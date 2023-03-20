США за время президентства Байдена предоставили Киеву военную помощь на $33,2 млрд

Объём предоставленной Вашингтоном Киеву военной помощи за время президентства Джо Байдена превысил $33,2 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Отмечается, что в том числе $32,5 млрд было выделено с момента начала российской спецоперации на Украине.

Ранее в Белом доме выразили мнение, что у Вашингтона хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

В феврале врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжёлого и дальнобойного вооружения.

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами осудил военную помощь страны Украине.