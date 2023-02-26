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Кандидат в президенты США Рамасвами осудил военную помощь страны Украине

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Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что помощь Украине ослабляет Соединённые Штаты.

Об этом он написал в своём Twitter.

«Мы думаем, что выглядим сильнее, помогая Украине, но мы становимся слабее против Китая», — говорится в сообщении.

При этом он отметил, что нынешняя ситуация выгодна Китаю.

По его словам, помощь Украине истощает военный потенциал США, тем самым влияет на поддержку Вашингтоном Тайваня.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен участвовать в выборах 2024 года, но «ещё надо много сделать».

Также Джо Байден заявил, что завершение конфликта на Украине зависит от украинцев.

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