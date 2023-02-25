Президент США Байден: Вашингтон допускает, что Украине не удастся сразу вернуть Крым

Президент США Джо Байден заявил, что Украина должна сама решить, на чём заканчивать конфликт с Россией, но захватить Крым сразу у Киева может не получиться.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал ABC.

Байден отметил, что возвращению Крыма Украине может предшествовать переходный период.

При этом он добавил, что США не станут диктовать Киеву, каким должен быть конечный результат военного конфликта на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым.

Также в Крыму предложили расширить границы спецоперации на Украине до Одессы.