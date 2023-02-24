Зеленский заявил о подготовке ВСУ к нападению на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ведёт подготовку к «захвату» Крыма.

«Предпринимаются военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально», — приводит РИА Новости слова Зеленского на пресс-конференции.

Он отметил, что идёт техническая подготовка, формирование бригад, наступательных подразделений.

Украинский лидер добавил, что военные проходят обучение не только на Украине, но и в других странах.

Ранее о намерении Киева вернуть Крым под контроль Украины заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.