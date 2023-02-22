Newsweek: слова Зеленского о «захвате» Крыма разделили США

Слова президента Украины Владимира Зеленского о попытках «захвата» Крыма разделили политиков в США. Об этом пишет издание Newsweek.

«Внутри США мнение по вопросу Крыма разделилось», — говорится в сообщении.

В статье подчёркивается, что некоторые голоса в Соединённых Штатах говорят о важности полуострова, тогда как представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин считает попытки «захвата» Крыма полным безумием.

Ранее о намерении Киева вернуть Крым под контроль Украины заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал невозможным «возвращение» Украиной Крыма.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.