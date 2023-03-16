Белый дом уверен, что средств для оказания помощи Украине до конца сентября хватит

Администрация президента США Джо Байдена считает, что у нее хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года [для поддержки Украины]», — цитирует её ТАСС.

Агентство напоминает, что 2024 финансовый год в США начнётся с 1 октября 2023 года и завершится 30 сентября 2024 года.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.

Как подчёркивал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.