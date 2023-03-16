Узнать больше

Белый дом уверен, что средств для оказания помощи Украине до конца сентября хватит

Короткая ссылка
Администрация президента США Джо Байдена считает, что у нее хватит средств для оказания помощи Украине до конца сентября, когда в Соединённых Штатах закончится текущий финансовый год.
Белый дом уверен, что средств для оказания помощи Украине до конца сентября хватит
  • AP

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы считаем, что у нас есть необходимые ресурсы до конца этого финансового года [для поддержки Украины]», — цитирует её ТАСС.

Агентство напоминает, что 2024 финансовый год в США начнётся с 1 октября 2023 года и завершится 30 сентября 2024 года.

The Washington Post ранее сообщила, что между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.

Как подчёркивал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить