Белый дом в ответ на слова Десантиса заявил, что вооружение ВСУ отвечает интересам США

Поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби. Так он прокомментировал критику подобной политики со стороны губернатора Флориды Рона Десантиса.

Кирби во время брифинга процитировал президента США Джо Байдена.

«Он рассказал всему миру — людям, живущим на Украине, в Польше и в других частях Европы, а также американскому народу, — что поддержка Украины в деле её самообороны отвечает нашим национальным интересам и интересам наших союзников и партнёров по всему миру», — сказал Кирби, слова которого приводит ТАСС.

Он добавил, что неизвестно, «где остановится» руководство России, если позволить ему добиться своих целей на Украине.

Как пишет агентство, сам Десантис, который считается перспективным участником внутрипартийного этапа борьбы за пост президента США у республиканцев, ранее заявил, что «у США есть много жизненно важных национальных интересов», но «дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией к ним не относится».

Журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

В марте экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за десять минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Украине.