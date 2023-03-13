Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки

Журналист Эл Хант в материале для The Hill выразил мнение о том, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

По мнению автора, убеждённые консерваторы хотят видеть более сдержанного лидера. Он приводит пример бывшего постоянного представителя Соединённых Штатов Америки при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

«Если Хейли дойдёт до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?» — задаётся вопросом Хант.

Кроме того, по его мнению, победить могут республиканец, губернатор штата Флорида Рон Десантис и экс-госсекретарь США Майк Помпео.

В конце февраля кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что помощь Украине ослабляет Соединённые Штаты.

По его словам, помощь Украине истощает военный потенциал США, тем самым влияет на поддержку Вашингтоном Тайваня.

В марте экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за десять минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Украине.