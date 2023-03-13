Hill: победа умеренного консерватора на выборах президента США лишит ВСУ военной поддержки
По мнению автора, убеждённые консерваторы хотят видеть более сдержанного лидера. Он приводит пример бывшего постоянного представителя Соединённых Штатов Америки при ООН и экс-губернатора Южной Каролины Никки Хейли.
«Если Хейли дойдёт до полуфинала, будет ли она выступать за безоговорочную поддержку Украины?» — задаётся вопросом Хант.
Кроме того, по его мнению, победить могут республиканец, губернатор штата Флорида Рон Десантис и экс-госсекретарь США Майк Помпео.
В конце февраля кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что помощь Украине ослабляет Соединённые Штаты.
По его словам, помощь Украине истощает военный потенциал США, тем самым влияет на поддержку Вашингтоном Тайваня.
В марте экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за десять минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Украине.