Трамп полагает, что за десять минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Киеву
Об этом сообщает ТАСС.
Бывший американский лидер назвал несправедливым тот факт, что США «несут всю нагрузку», в то время как конфликт на Украине затрагивает больше страны Европы.
По его словам, Европа выделила Киеву около $15—16 млрд, а Вашингтон — примерно $140 млрд.
«За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно», — сказал Трамп.
Ранее Дональд Трамп заявил, что исход конфликта на Украине важнее для других стран НАТО, чем для США.
Также он заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.