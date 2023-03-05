Трамп полагает, что за десять минут убедил бы руководство ЕС увеличить помощь Киеву

Экс-президент США Дональд Трамп считает, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за десять минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Украине.

Об этом сообщает ТАСС.

Бывший американский лидер назвал несправедливым тот факт, что США «несут всю нагрузку», в то время как конфликт на Украине затрагивает больше страны Европы.

По его словам, Европа выделила Киеву около $15—16 млрд, а Вашингтон — примерно $140 млрд.

«За десять минут они бы согласились платить, если сказать им то, что нужно», — сказал Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявил, что исход конфликта на Украине важнее для других стран НАТО, чем для США.

Также он заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.