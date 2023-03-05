Трамп: исход конфликта на Украине важнее для других стран НАТО, чем для США

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Вашингтон выделяет значительно больше средств на поддержку Киева, чем другие страны НАТО, хотя для этих государств исход конфликта на Украине важнее, чем для Соединённых Штатов.

Об этом, как сообщает ТАСС, она рассказал на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США.

«Мы решаем проблемы остальной части мира, которые они сами не решают», — сказал Трамп.

При этом он добавил, что НАТО заставляют Вашингтон вкладывать деньги в Украину, не выделяя Киеву такого же размера средств. По его словам, сумма выделенных Украине средств со стороны Соединённых Штатов уже составила 140 млрд долларов.

«Но для них это гораздо важнее, чем для нас, из-за того, где это происходит», — добавил экс-президент США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток.

Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что Зеленский после поражения Украины сбежит в США.