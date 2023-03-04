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Экс-советник Пентагона допустил, что Зеленский после поражения Украины сбежит в США

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Президент Украины Владимир Зеленский может сбежать в США после поражения ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Экс-советник Пентагона допустил, что Зеленский после поражения Украины сбежит в США
  • Gettyimages.ru

«У украинского лидера и его ближайшего окружения открыты крупные банковские счета на Кипре, они владеют недвижимостью в западных странах», — сказал он в интервью американскому журналисту Стефану Гарднеру.

Макгрегор добавил, что Зеленский сбежит с Украины задолго до того, как до него доберутся.

«Он вполне может осесть в США или где-нибудь ещё», — подчеркнул он.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России для альянса несёт большие риски, чем расширение помощи Украине.

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