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Трамп заявил, что в случае переизбрания сможет решить конфликт на Украине в течение суток

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Бывший президент США Дональд Трамп заверил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в течение суток в случае его переизбрания на пост главы государства.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, урегулирование конфликта не будет сложной задачей.

«Это можно сделать в течение 24 часов», — сказал экс-президент США.

При этом Трамп добавил, что такая вероятность существует, если люди «будут знать, что им необходимо делать».

Ранее Дональд Трамп заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны из-за действий президента США Джо Байдена.

Также он пообещал позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому в случае переизбрания на пост президента США.

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