Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост главы государства в ту же ночь позвонит российскому лидеру Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому», — передаёт его слова РИА Новости.

По его словам, он гарантирует, что сможет разрешить этот вопрос.

Трамп также заявил, что при его администрации Россия никогда не стала бы проводить специальную военную операцию на Украине.

В январе пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом, используя указания Киеву, мог бы завершить конфликт.

По его словам, «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона».