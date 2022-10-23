Трамп заявил, что при нём не случилось бы эскалации на Украине

Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом.

Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Техас.

«Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом», — цитирует его ТАСС.

Трамп подчеркнул, что роста цен на бензин также можно было бы избежать, если бы он остался у власти в качестве президента.

В июле Трамп также выразил уверенность, что если бы в 2020 году он вновь стал главой государства, то на Украине не произошло бы эскалации.