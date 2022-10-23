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Трамп заявил, что при нём не случилось бы эскалации на Украине

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Бывший американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом.

Об этом он заявил в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Техас.

«Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом», — цитирует его ТАСС.

Трамп подчеркнул, что роста цен на бензин также можно было бы избежать, если бы он остался у власти в качестве президента.

В июле Трамп также выразил уверенность, что если бы в 2020 году он вновь стал главой государства, то на Украине не произошло бы эскалации.

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