Трамп заявил, что при нём эскалации на Украине не случилось бы благодаря договорённостям

Экс-президент США Дональд Трамп уверен, что если бы в 2020 году он вновь стал главой государства, то на Украине не произошло бы эскалации. Об этом он заявил во время выступления в Анкоридже (штат Аляска).

Трамп вновь заявил, что при администрации Джо Байдена страна пришла в упадок.

Он привёл в пример те факты, что инфляция бьёт рекорды, а цены на топливо растут.

Также экс-президент напомнил о проблематичном выводе американских войск из Афганистана.

Трамп считает, что ситуация на Украине лишь ухудшится.

«Мы могли бы достичь договорённости, но нам бы даже не пришлось этого делать. Ничего бы попросту не случилось», — цитирует политика РИА Новости.

Дональд Трамп ранее выразил мнение, что действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну.