Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины

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Действия нынешней администрации США в ситуации вокруг Украины могут спровоцировать мировую войну, заявил экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за действий США вокруг Украины
  • AP
  • © Mark Humphrey

«Мы должны быть аккуратными, потому что то, как мы с этим управляемся, может закончиться следующей мировой войной... Мы выделяем $40 млрд вдобавок к другим $16 млрд, получается $56 млрд», — цитирует его РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что Европа помогает лишь малой частью по сравнению с тем, что выделяет США.

Ранее координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что общая помощь с момента прихода к власти президента Джо Байдена составила около $6,3 млрд.

Президент Байден объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере $1 млрд.

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