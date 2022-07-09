Трамп назвал США нацией в упадке

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что нация в упадке, а действующие власти напрасно читают нравоучения другим государствам.

«Мы нация в упадке... Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. Осмеливаясь читать лекции другим людям и странам об их демократиях, пока улицы заливает кровью невинных жертв преступлений... У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство», — цитирует его РИА Новости.

Бывший американский лидер отметил, что в первую очередь Штаты нужно сделать безопаснее, так как политика в сфере предотвращения преступлений довольно слабая. В качестве примера он привёл массовое убийство в пригороде Чикаго 4 июля.

Ранее сообщалось, что в штате Иллинойс произошла массовая стрельба во время парада в честь Дня независимости США. Согласно последним данным, в результате происшествия погибли семь человек, ещё 24 пострадали.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в стрельбе.