Массовая стрельба произошла в Иллинойсе во время парада в честь Дня независимости США

Девять человек пострадали в результате массовой стрельбы в американском штате Иллинойс во время парада в честь Дня независимости США.

Как сообщает Fox News, стрельба произошла в городе Хайленд-Парк.

Как пишет канал со ссылкой на очевидцев, несколько человек могли погибнуть: по словам людей, бежавших в толпе в сторону от выстрелов, на земле лежали окровавленные тела, одно из них было накрыто покрывалом.

Сам парад, как заявили в мэрии города, был отменён.

26 июня сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон пострадали восемь человек.