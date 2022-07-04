Массовая стрельба произошла в Иллинойсе во время парада в честь Дня независимости США
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Как сообщает Fox News, стрельба произошла в городе Хайленд-Парк.
Как пишет канал со ссылкой на очевидцев, несколько человек могли погибнуть: по словам людей, бежавших в толпе в сторону от выстрелов, на земле лежали окровавленные тела, одно из них было накрыто покрывалом.
Сам парад, как заявили в мэрии города, был отменён.
26 июня сообщалось, что в результате стрельбы в американском городе Такома в штате Вашингтон пострадали восемь человек.