В результате стрельбы в американском штате Вашингтон пострадали восемь человек

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В результате стрельбы в американском городе Такома (штат Вашингтон) пострадали восемь человек, сообщила местная полиция.
В результате стрельбы в американском штате Вашингтон пострадали восемь человек
  • Gettyimages.ru

По информации полиции, в воскресенье ночью на частной территории была организована многолюдная вечеринка.

В переулке за территорией началась ссора, затем раздались выстрелы.

«Восемь пострадавших были доставлены в три разные больницы на машине скорой помощи и личном транспорте. Все в стабильном состоянии», — говорится в заявлении полиции.

Расследование произошедшего уже начали правоохранительные органы.

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.

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