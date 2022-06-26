В результате стрельбы в американском штате Вашингтон пострадали восемь человек
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По информации полиции, в воскресенье ночью на частной территории была организована многолюдная вечеринка.
В переулке за территорией началась ссора, затем раздались выстрелы.
«Восемь пострадавших были доставлены в три разные больницы на машине скорой помощи и личном транспорте. Все в стабильном состоянии», — говорится в заявлении полиции.
Расследование произошедшего уже начали правоохранительные органы.
Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом огнестрельного оружия в стране.