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Трамп заявил, что при его администрации Россия никогда не начала бы СВО на Украине

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Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что при его администрации Россия никогда не стала бы проводить специальную военную операцию на Украине.

«(Президент России Владимир. — RT) Путин никогда, никогда не пошёл бы на Украину. Я видел, как войска (России. — RT) собираются на границе и сказал: «Он ведёт переговоры, это лишь переговоры», — цитирует его РИА Новости.

По словам Трампа, после этого вмешался президент США Джо Байден, который заявил, что, «если Россия заберёт себе небольшую часть территории Украины, то возможно, всё в порядке».

«Это не то, что стоило говорить», — подчеркнул он.

В октябре Трамп выразил уверенность, что украинского конфликта можно было бы избежать, если бы он был президентом.

27 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Белый дом, используя указания Киеву, мог бы завершить конфликт.

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