Трамп заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны из-за действий Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир в данный момент находится на грани третьей мировой войны из-за действий американского лидера Джо Байдена и других официальных лиц в Вашингтоне.