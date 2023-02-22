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Трамп заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны из-за действий Байдена

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир в данный момент находится на грани третьей мировой войны из-за действий американского лидера Джо Байдена и других официальных лиц в Вашингтоне.

Бывший американский лидер указал на необходимость избавиться от представителей «коррумпированного истеблишмента», включая Байдена.

Трамп напомнил о заявлениях замгоссекретаря США Виктории Нуланд и многих других, «одержимых подталкиванием» Украины к НАТО.

«Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский совместно с Европейским союзом способны спровоцировать третью мировую войну.

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