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WP: внутри республиканской партии США началась «гражданская война» по украинскому вопросу

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Между представителями республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.
WP: внутри республиканской партии США началась «гражданская война» по украинскому вопросу
  • Gettyimages.ru
  • © Jakub Porzycki/NurPhoto

Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что кандидат в губернаторы от Аризоны Кэри Лейк раскритиковала «многомиллиардную» помощь Украине, заявив, что деньги американцев отправляются за границу, «чтобы начать третью мировую войну».

По данным издания, слова Лайк нашли поддержку в лице многих членов партии, при этом ряд республиканцев в конгрессе назвали её заявление маргинальным.

Журналист Эл Хант в материале для The Hill ранее выразил мнение, что победа умеренного консерватора на выборах президента Соединённых Штатов в следующем году поставит под вопрос поддержку украинской армии.

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае повторной победы на президентских выборах смог бы за десять минут убедить руководство ЕС увеличить помощь Украине.

Как подчёркивал координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.

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