Пушилин заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев
Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев», — сказал Пушилин.
По его словам, Запад соглашается поставлять Киеву всё более тяжёлое вооружение, тем самым ежедневно переходит свои же красные линии.
При этом он подчеркнул, что противник обладает особым цинизмом и идёт «на любые жертвы ради достижения целей».
Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами осудил военную помощь страны Украине.
Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что общий объём помощи США для Украины скоро достигнет $50 млрд.