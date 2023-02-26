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Пушилин заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых сценариев

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжёлого и дальнобойного вооружения.

Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев», — сказал Пушилин.

По его словам, Запад соглашается поставлять Киеву всё более тяжёлое вооружение, тем самым ежедневно переходит свои же красные линии.

При этом он подчеркнул, что противник обладает особым цинизмом и идёт «на любые жертвы ради достижения целей».

Ранее кандидат в президенты США Вивек Рамасвами осудил военную помощь страны Украине.

Также зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что общий объём помощи США для Украины скоро достигнет $50 млрд.

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