Медведев заявил, что общий объём помощи США для Украины скоро достигнет $50 млрд

Объём помощи США для Украины без учёта европейских «передач» в ближайшее время достигнет $50 млрд, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев журналу «Национальная оборона».

«Общий объём «целевого пакета» американской военной помощи нашим противникам в ближайшее время достигнет порядка $50 млрд — и это без учёта европейских «передач», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, больше всего поставок было в период проведения российской спецоперации, но их количество увеличилось уже в августе 2021 года. Он уточнил, что за время СВО Украина получила от США по меньшей мере 40 мобильных РСЗО HIMARS и боеприпасы к ним, 45 танков Т-72В, более 1600 ПЗРК Stinger и более 50 тыс. противотанковых систем.

Вместе с этим администрация Соединённых Штатов одобрила поставки американской техники из стран НАТО и ЕС на сумму, превышающую $13 млрд.

Ранее сообщалось, что США выделяют более $10 млрд на поддержку энергоинфраструктуры Украины.

При этом в Белом доме заявили, что Украина не получает всего, о чём просит.

Президент США Джо Байден отметил, что Украине в данный момент не нужны истребители F-16, поэтому пока он исключает их передачу Киеву.