Блинкен: США выделяют более $10 млрд на поддержку энергоинфраструктуры Украины

США выделяют более $10 млрд на поддержку украинского правительства и энергетической инфраструктуры страны, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Сегодня в сотрудничестве с Агентством США по международному развитию и министерством финансов мы объявляем о выделении помощи на сумму более $10 млрд, что включает бюджетную поддержку правительства Украины и дополнительную помощь в энергетической сфере для украинцев», — говорится в заявлении Блинкена на сайте Госдепа.

Отмечается, что также ведомство совместно с конгрессом работает над выделением дополнительной помощи в сфере энергетики, которая позволит удовлетворить сиюминутные запросы.

Ранее советник президента Соединённых Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CNN заявил, что Белый дом подтвердил выделение Киеву нового пакета военной помощи на $2 млрд.