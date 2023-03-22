Захарова о решении Британии по боеприпасам с ураном: Запад стоит за активацией конфликта на Украине
«Это говорит о том, что мы не имеем больше никаких оснований сомневаться в том, кто стоит за активацией конфликта на Украине во всех его фазах — безусловно, тот самый коллективный Запад, который возглавляется натоцентричными странами, в первую очередь Соединёнными Штатами и Британией», — подчеркнула она.
Ранее член британской палаты лордов, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон направит Киеву «боеприпасы, в том числе бронебойные с содержанием обеднённого урана».
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать, если коллективный Запад начнёт поставлять Украине оружие с ядерным компонентом.